¿Extorsión o amenaza por un ajuste de cuentas? Las fechorías de los sujetos continúan en la región Lambayeque.

Unos delincuentes atacaron a balazos la fachada de una vivienda ubicada en el pueblo joven Santa Lucía, en el distrito de José Leonardo Ortiz; las causas del hecho son materia de investigación.

Este atentado contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio contra los miembros de la familia del inmueble, se registró la madrugada de ayer, cuando los desconocidos, al parecer a bordo de una motocicleta, llegaron hasta el lugar y realizaron hasta tres disparos. Los proyectiles impactaron contra el vidrio de una puerta y también en el portón de fierro.

Las balas traspasaron el metal y quedaron regadas en la sala y en una especie de cochera del domicilio. Todo ocurrió cuando los propietarios descansaban en sus habitaciones; de lo contrario, el desenlace habría sido fatal.

De acuerdo con información preliminar, los autores del ataque serían alias “Choya” y sus cómplices, con quienes algunos integrantes de la familia mantienen una rencilla. Este sujeto ya ha sido denunciado.