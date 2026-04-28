La Dirección Regional de Salud de Lambayeque confirmó que, durante el primer cuatrimestre del 2026, la región ha reportado 80 personas afectadas por leptospirosis. Ante esta situación, las autoridades mantienen acciones de monitoreo para controlar la propagación del brote infeccioso.

Según un reporte de Canal N, a pesar de la cantidad de registros, el sector salud precisó que no se han contabilizado fallecimientos a causa de esta bacteria en el territorio lambayecano. Todos los pacientes diagnosticados han recibido atención médica y actualmente se encuentran en proceso de recuperación.

Factores climáticos aumentan riesgo

El aumento de casos responde principalmente a las precipitaciones intensas que se presentan en gran parte del país durante la temporada. Este fenómeno genera la acumulación de charcos, lodo y agua estancada, condiciones ambientales idóneas para la bacteria Leptospira.

El contagio ocurre principalmente a través del contacto directo con agua o suelos que contienen orina de animales infectados, especialmente roedores. Las personas que transitan descalzas por áreas inundadas o quienes manipulan residuos sin protección tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad.

Zonas con mayor afectación

Las autoridades sanitarias identificaron que los contagios se concentran en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Dentro de Chiclayo, los distritos más perjudicados son La Victoria y José Leonardo Ortiz debido a la presencia de aguas estancadas y fallas en los sistemas de alcantarillado.

La directora ejecutiva de Salud Integral a las Personas, Vanessa Siapo, se refirió a la distribución geográfica de los pacientes en la región. Ella explicó que los esfuerzos de detección se enfocan en las jurisdicciones donde las condiciones de sanidad ambiental son más precarias.

Síntomas y complicaciones

El cuadro clínico suele manifestarse con fiebre alta, dolor de cabeza y un decaimiento notable en el paciente. También es frecuente la presencia de dolor muscular intenso, el cual se percibe especialmente en la zona de las pantorrillas.

Algunos enfermos pueden presentar señales adicionales como náuseas, vómitos, dolor abdominal o ictericia. La presencia de estas molestias obliga a buscar asistencia profesional inmediata, ya que el manejo médico difiere del aplicado ante otras infecciones febriles comunes.

El Ministerio de Salud activó una alerta epidemiológica el pasado 20 de marzo para fortalecer la respuesta en los establecimientos médicos del país. La medida busca asegurar que los centros públicos y privados cuenten con la capacidad necesaria para diagnosticar y tratar los casos durante la emergencia por lluvias.

La disposición oficial abarca diversas regiones, entre las cuales se encuentran Lima, Piura, Cusco, Junín y San Martín. El objetivo central de esta intervención radica en minimizar las complicaciones graves, especialmente en pacientes con enfermedades previas como diabetes o hipertensión.