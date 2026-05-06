Ayer, lunes 4 de mayo de 2026, se instaló la audiencia de juicio oral contra Rodrigo Pacheco Bado, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de Mariella del Carmen Baca Briones, joven de 32 años.

Con ello, el proceso judicial, que se ha extendido por más de cinco años, ingresa a una etapa decisiva en la ciudad de Chiclayo.

Durante la audiencia se dio lectura a los alegatos de las partes, marcando el inicio formal del juzgamiento. Según indicó a Correo la madre de la víctima, Mariella Briones Asenjo, la defensa del imputado presentó medios probatorios que deberán ser evaluados por el colegiado. “Los abogados del imputado han presentado medios de prueba que deben ser verificados y ver si entran en el juicio”, señaló.

Propuesta de pena

La fiscal del caso, Karen Padilla Tenorio, solicitó que se imponga una pena efectiva contra Pacheco Bado, a quien imputa la presunta comisión del delito de feminicidio en agravio de Mariella Baca, así como el delito de lesiones graves en agravio del testigo Jonathan Ramón Cruz Pasco. En total, el Ministerio Público ha requerido 26 años de pena privativa de la libertad por concurso real de delitos.

El caso ha estado marcado, según denunciaron familiares y organizaciones, por demoras e irregularidades que evidencian las falencias del sistema judicial frente a la violencia contra las mujeres.

Desde la Comisión de Derechos Humanos Bienestar Perú se realizó el acompañamiento del proceso en la sala de audiencias N.º 17. Asimismo, se desarrollaron un plantón, vigilia y conferencia de prensa para exigir un proceso célere, sin dilaciones y con enfoque de género.

Los colectivos advirtieron que la impunidad contribuye a la repetición y normalización de la violencia, por lo que demandaron que el caso no quede impune. “La memoria de Mariella y la lucha de su familia merecen verdad y justicia”, enfatizaron.