La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lambayeque, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ejecutó la madrugada de hoy martes 5 de mayo un operativo que permitió la desarticulación de la presunta organización criminal “Los Monstruos de Cruz del Médano”, investigada por la comisión de diversos delitos graves en la región.

Operativo contra red criminal

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial que dispuso detención preliminar, allanamiento y descerraje por el plazo de 15 días. Como parte de la diligencia, se intervinieron 13 inmuebles ubicados en los distritos de Túcume, Mochumí, Íllimo y Mórrope, además de las celdas de tres internos recluidos en el penal de Chiclayo.

De acuerdo con la tesis fiscal, la organización habría sido liderada por José Adán de la C. Ch., junto a su presunto lugarteniente Víctor Raúl V. I., quienes habrían operado desde marzo de 2021 en caminos rurales de la zona norte de Lambayeque, dedicándose principalmente al robo agravado.

Asimismo, se les atribuye la presunta comisión de delitos de violación sexual contra mujeres, así como receptación y otros ilícitos penales, que son materia de investigación por parte del Ministerio Público.

Durante el operativo fueron detenidas varias personas presuntamente vinculadas a la organización criminal, entre ellas José Adán de la C. Ch., Cinthia S. M., Jesús Manuel de la C., Marcos Antonio de la C. Ch. (20), Bartolomé Javier de la C. Ch. (29), Gustavo Arturo de la C., Andrés S. F. y Luis S. S.

Las autoridades informaron además la incautación de celulares, equipos informáticos, una escopeta, un arma hechiza y otros elementos que serán analizados como parte de las investigaciones. El Ministerio Público señaló que las diligencias continuarán para determinar responsabilidades, en el marco del debido proceso.