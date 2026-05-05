Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, en coordinación con unidades de Trujillo, intervinieron a Luis Gustavo Gamboa Méndez (26), alias “Gato”, investigado como presunto cabecilla de la organización denominada “Nueva Generación Víctor Raúl”.

Operativo

La detención se realizó en el sector Villa Progreso, en el distrito de La Esperanza, donde, de acuerdo con información policial, el investigado se habría refugiado mientras continuaba coordinando presuntas actividades de extorsión contra diversos negocios en Chiclayo, entre ellos un restobar.

En el mismo operativo fueron intervenidos un hombre y una mujer, quienes serían investigados por su presunta participación en el soporte logístico de la red, facilitando líneas telefónicas, cuentas bancarias y billeteras digitales utilizadas para el cobro del dinero exigido a las víctimas.

Según la Policía, la intervención es resultado de diligencias iniciadas tras un caso de extorsión registrado el pasado 23 de abril. Los agentes ubicaron al sospechoso en un inmueble situado en la calle Húsares de Junín, donde se ejecutó el operativo.

Durante la intervención se incautaron un teléfono celular con chip extranjero, dos chips adicionales y una motocicleta que sería materia de peritaje como parte de las investigaciones.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes por el presunto delito de extorsión. Las autoridades no descartan la participación de otros involucrados en esta presunta organización criminal.