Una noche de tragos y diversión estuvo a punto de terminar en tragedia, debido a que una mujer casi pierde la vida a manos de su expareja, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

El hecho se registró el último sábado, cuando Judith Cheryl Heredia Ruiz, de 39 años, acudió a un restobar ubicado en la intersección de la avenida Pizarro con Julio C. Tello, en la urbanización Campodónico de Chiclayo. Allí compartía mesa con su exconviviente, Jaime William Parraguéz Montenegro (47), así como con su amiga Leydi Espinoza Suárez (40) y la pareja de esta, Antonio Tello.

Denuncia policial

De acuerdo con la información policial, todos se encontraban tranquilos, bailando y bebiendo licor. Minutos después, salieron del establecimiento y abordaron una mototaxi conducida por Parraguéz Montenegro. Heredia Ruiz se sentó en el asiento provisional, al lado del conductor, mientras que en la parte posterior iban sus acompañantes.

Posteriormente, por causas que aún se desconocen, iniciaron una fuerte discusión durante el trayecto. Los celos habrían cegado al hombre y lo que comenzó como reclamos se convirtió en gritos y, luego, en violencia. Así, cuando el vehículo avanzaba por la intersección de las avenidas Agricultura y Santiago de Chuco, en el distrito de José Leonardo Ortiz, el conductor de la mototaxi la empujó con fuerza.

Judith Cheryl Heredia Ruiz cayó de la unidad en movimiento, golpeándose fuertemente contra la pista. Sin embargo, el sujeto no detuvo la marcha ni la auxilió: aceleró y una de las llantas posteriores le pasó por encima del tórax y el brazo, dejándola tendida y herida.

No conforme con ello, al percatarse de que la mujer se levantaba, el sujeto descendió de la mototaxi y le propinó golpes en el rostro y la cabeza. Luego huyó, dejándola herida, mientras sus acompañantes corrieron a socorrerla para auxiliarla.

Investigan

El caso es investigado por el fiscal Miguel Prado Silva, de la Fiscalía Provincial de Delitos de Violencia contra la Mujer.