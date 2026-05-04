La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque solicitó ante el Poder Judicial una pena de 10 años y 8 meses de prisión contra seis policías y un civil investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio, tras un operativo considerado irregular realizado en junio del 2025 en Chiclayo.

Acusación

El requerimiento fiscal comprende a los agentes Edgar Omar Cieza Sánchez, Amet Vladimir Valderrama Medina, Giancarlo Roberto Collazos Gonzales, José Bernardo Navarro Alcarraz y Miguel Aaron Gómez Granados, quienes actualmente cumplen 18 meses de prisión preventiva.

En tanto, el policía Elvis William Girón García, también incluido en la investigación, afronta el proceso en libertad.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 14 de junio del 2025, cuando los efectivos, adscritos a la Policía Fiscal, habrían ingresado con engaños al inmueble de una emprendedora, haciéndose pasar por clientes.

Durante la intervención, que no habría contado con flagrancia ni con la participación de la autoridad aduanera competente, los agentes presuntamente exigieron el pago de S/ 5.000 y la entrega de prendas de vestir valorizadas en aproximadamente S/ 10.000 a cambio de no incautar la mercadería.

La denuncia se sustenta en registros audiovisuales obtenidos por la víctima, quien logró grabar los rostros de los intervenientes. Asimismo, su trabajador, de iniciales F.F.C., colaboró con las autoridades tras ser alertado de lo sucedido.

Según la fiscalía, el dinero habría sido entregado mediante pagos en efectivo y transferencias bancarias. El pedido acusatorio incluye, además de la pena privativa de libertad, la inhabilitación de los imputados por el mismo periodo de una eventual condena.