Vecinos realizaron un plantón en las inmediaciones del Parque Principal de Chiclayo el último sábado 2 de mayo de 2026, en horas de la tarde, en rechazo a la Ordenanza Municipal N.° 002-2024-MPCH/A, norma que regula la tenencia, protección y bienestar de los animales de compañía en la ciudad.

Protestantes

La disposición fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria del Concejo Municipal del 19 de enero de 2024 y establece un marco regulatorio para la convivencia entre ciudadanos y mascotas, bajo criterios de salubridad, seguridad y bienestar animal.

Sin embargo, uno de los puntos que ha generado mayor controversia es el Artículo 07°, que limita a dos el número de perros o gatos por vivienda o domicilio habitual. En caso de superar dicho número, los propietarios deben solicitar una autorización municipal, sujeta a la verificación de condiciones de higiene, salubridad y seguridad.

Durante la protesta, los ciudadanos expresaron su malestar y demandaron mayor intervención de la alcaldesa Janet Cubas en favor del bienestar animal.

“Hay personas que ayudan a los animalitos. La señora debe preocuparse por esterilizar a los animales, crear campañas de sensibilización a los animales, ayudar a los albergues. Si es alcaldesa tiene la capacidad para hacerlo, sino que se retire de su cargo”, manifestó una ciudadana a TVI Noticias.

En la misma línea, otro vecino cuestionó los alcances de la ordenanza. “Pedimos a la alcaldesa que reflexione sobre la ordenanza, que no está beneficiando a los amantes de las mascotas. Tengo cuatro perros y doy la vida por ellos”, señaló.

Los manifestantes también exigieron el cumplimiento de la Ley N.° 30407, que sanciona los actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres, promulgada en 2016, y pidieron que su aplicación sea más estricta en la ciudad.

La movilización reunió a diversos colectivos y vecinos que, con pancartas y arengas, solicitaron la revisión de la norma municipal aprobada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en medio de un creciente debate sobre la regulación de la tenencia responsable de mascotas.