El primer regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Jorge Atila Arévalo Chilón, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud para que se confirme el acuerdo del Concejo Municipal que dispone la suspensión por 30 días de la alcaldesa Janet Isabel Cubas Carranza.

Solicitud

De acuerdo con el documento remitido al organismo electoral, el pedido se sustenta en un procedimiento iniciado en diciembre de 2025 por un grupo de regidores, quienes atribuyen a la autoridad edil una presunta falta grave conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

El escrito sostiene que durante el trámite del proceso se habrían presentado demoras y controversias respecto a la convocatoria de sesiones y el cumplimiento de plazos, lo que derivó en la realización de una sesión extraordinaria del Concejo el 18 de febrero de 2026.

En dicha sesión, realizada con la participación de siete regidores y con presencia notarial, se aprobó por unanimidad la suspensión de la alcaldesa por 30 días, acuerdo que ahora deberá ser evaluado por el JNE para determinar su validez.

El expediente también incluye diversos anexos del procedimiento y acusa a la autoridad edil de presuntas acciones de obstrucción, además de la presentación de denuncias contra regidores, las cuales, según el documento, habrían sido archivadas por el Ministerio Público.

El Jurado Nacional de Elecciones tendrá que pronunciarse en los próximos 30 días sobre la legalidad del procedimiento seguido por el Concejo Municipal.