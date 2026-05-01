El Jurado Nacional de Elecciones se pronunció este viernes sobre los hechos registrados en los exteriores del domicilio de su presidente, Roberto Burneo. La institución expresó su rechazo frente a situaciones que involucren hostigamiento o presión contra sus autoridades.

A t, el organismo señala que estas acciones afectan el funcionamiento de un Estado de derecho. Además, advierte que este tipo de conductas representan un intento de interferir en la institucionalidad democrática.

¿Qué más dijo el JNE?

La entidad recordó que el derecho a la protesta se respeta. Sin embargo, precisó que este no incluye acciones que impliquen intimidación o amenazas hacia funcionarios públicos.

“El derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni de amenazas”, indicaron.

El organismo también indicó que cualquier intento de coacción será rechazado y puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

“Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes”, precisaron.

El JNE reiteró que sus funciones se desarrollan con autonomía e independencia, conforme a lo establecido en la Constitución y la normativa vigente. Asimismo, señaló que sus resoluciones se sustentan en criterios técnicos y jurídicos dentro del proceso electoral.

La institución remarcó que sus decisiones responden a los procedimientos establecidos. Estas se adoptan en el marco de las etapas correspondientes del sistema electoral.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a la población y a las organizaciones políticas. El JNE solicitó actuar con responsabilidad y respeto en el actual contexto.