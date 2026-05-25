



Una joven artista que viajaba junto a la cantante vernacular Cecy Rojas falleció luego de que el vehículo en el que se trasladaba hacia Salcabamba fuera alcanzado por una roca que aplastó el sitio donde se encontraba la víctima. Otras dos mujeres quedaron heridas producto del derrumbe.

El deslizamiento se registró cerca de las 6:30 de la noche del último sábado en la carretera Huanchuy-Salcabamba, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica. Según contaron los testigos, ocurrió un desprendimiento de piedras y una enorme roca cayó sobre el vehículo de placa C4N-402, propiedad de Mayra Angélica Jacobi Q.

MÁS LESIONADAS

El impacto dejó heridas a tres mujeres que fueron auxiliadas y, en el mismo vehículo siniestrado, trataron de dirigirse hacia el Hospital de Pampas en busca de atención médica de emergencia.

Según denunciaron familiares y pobladores, solicitaron de inmediato una ambulancia debido al delicado estado de salud de la adolescente Nelsi Mallma Canchari; sin embargo, les informaron que la única ambulancia del hospital había salido rumbo a Huancavelica.

La víctima falleció aproximadamente a las 8:30 de la noche. Sus allegados acusan una presunta negligencia médica y cuestionan la falta de capacidad de respuesta del Hospital de Pampas, que no contaba con una unidad disponible para atender emergencias.