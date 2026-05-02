En la región Lambayeque, la Policía arrestó a 11 presuntos integrantes de la banda criminal “Los Mogosos de Conchucos”, implicados en el delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, contra la tranquilidad pública y por tenencia ilegal de armas de fuego.

Se trata de Segundo Rojas Tarrillo, de 55 años de edad; Marcos Medina Huancas (30); Eder Acuña Vásquez (42); César Eduardo Vásquez Arbaiza (29); Ubelser Díaz Pasapera (34); Deymer Mejía Edquén (27); Elmer Camacho La Torre (47); Erick Aguilar Rubio (20); Jeyson Carranza Saucedo (23); Luis Rojas Rimarachín (28) e Ismael Barco Benavídez (40), quienes fueron atrapados pasado el mediodía de ayer, al momento en que invadían un predio agrícola en el centro poblado Conchucos, situado entre los distritos de Tumán y Pátapo.

Detención de sujetos

De acuerdo con la información policial, esta medida se ejecutó luego de que, hasta la Sección de Asuntos Sociales y Seguridad de Obras Civiles (Secassoc), se presentara Maximiliano Mejía Cubas (61) para denunciar que un grupo de individuos ingresó a su terreno a bordo de una camioneta de placa AY7-790.

Aseguró que uno de los hombres lo amenazó con un arma de fuego en la cabeza, para luego desalojarlo del lugar que usaba para la siembra agrícola.

Es así que los efectivos de la PNP, de manera inmediata, se trasladaron hasta el predio en mención, donde ejecutaron un minucioso operativo e intervinieron a los 11 implicados en flagrancia delictiva.

Les incautaron una pistola con 159 municiones en poder de uno de ellos; asimismo, al registrar el vehículo, hallaron otra pistola con dos cacerinas abastecidas con 15 cartuchos cada una, tres cajas más con 50 cartuchos de escopeta y 159 balas. También se incautó una daga y ocho teléfonos celulares, uno con el IMEI erradicado.

Todos los acusados fueron trasladados hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) para las investigaciones.