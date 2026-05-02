Alerta sanitaria. Un total de 93 casos del virus coxsackie o enfermedad de mano, pie y boca se han confirmado en diferentes instituciones educativas de la provincia de Chiclayo.

Según informó el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) - Chiclayo, Alí Sanchez Moreno, son 38 colegios de esta jurisdicción, donde los estudiantes del nivel inicial se contagiaron.

“Son menos de cinco los colegios que han dado a conocer la decisión de ir a cuarentena, a partir de la situación que se ha presentado. Uno de ellos es la institución educativa 10017 de Santa Rosa, donde el número de casos ahí es casi la tercera parte de todo lo reportado”, señaló.

Detalles

La institución educativa Nuestra Señora de Fátima es uno de los colegios donde recientemente se reportó 3 casos de niños que padecen la enfermedad.

Es por ello que la Ugel y personal del centro de salud José Olaya realizaron una actividad de prevención con los docentes y padres de familia.

“Sí se han encontrado nuevos casos, pero no se ha optado por la cuarentena; se están siguiendo los protocolos. Quiero reconocer el trabajo del sector salud, por cuanto ante la mínima sospecha ya se están tomando las precauciones de darle indicación a la docente, al padre de familia y al menor”, acotó.

Personal de la Ugel junto al equipo médico también estuvo en la I.E.I. 030 “Victoria Silva de Dall´Orso”, donde hicieron una demostración de la forma cómo los niños deben asearse las manos después de ir al baño, toser o estornudar.

El director de la Ugel – Chiclayo pidió a los padres de familia reforzar este hábito en casa para evitar que los estudiantes se sumen a la lista de casos reportados.

De igual manera, los exhortó a no enviar a sus hijos a la escuela si muestran síntomas como fiebre, aparición de pequeñas ampollas en manos y pies, o si reconocen llagas en la boca.

“De esta forma estarían ayudando a reducir la propagación de la enfermedad”, manifestó.

En la provincia de Ferreñafe, los centros de salud también se encuentran en alerta ante el reporte de nuevos casos.

La Institución Educativa Inicial N.° 102 “Augusto Salcedo Pastor”, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo, informó a los padres de familia que se han confirmado dos casos de la enfermedad viral de mano, pie y boca (Coxsackie).

Ante esta situación, y por recomendación del centro de salud, adoptaron medidas preventivas para evitar la propagación del virus dentro del plantel.

“Se suspende la actividad programada para el 30 de marzo: juramentación de Brigadistas Agustinos 2026. Limpieza total de materiales, juegos, mobiliario y servicios higiénicos en las diferentes aulas. Todas las personas sin excepción al ingresar a la I.E. deben lavarse correctamente las manos en los lugares indicados”.

La I.E.I. Niño Jesús de Praga de Ferreñafe suspendió las clases presenciales, debido a niños con síntomas.

Protocolos

La Ugel – Chiclayo recomendó el lavado de manos, evitar tocarse los ojos, nariz y boca y aislar al menor desde la fecha de los síntomas de 7 a 10 días. Además, ordenó a los directores disponer la cuarentena de un aula cuando se confirme un caso del virus. “Si persiste la transmisión y conlleva un aumento significativo de casos en diferentes aulas, será motivo de cierre de la I.E.”.