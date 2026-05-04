Un trágico accidente no solo dejó dos muertos, sino también consternación en la región Lambayeque. Dos jóvenes perdieron la vida tras un violento choque entre una motocicleta y un automóvil en la carretera Pomalca–Tumán, a la altura del centro poblado El Combo, donde además, según denunciaron familiares, delincuentes aprovecharon la tragedia para robar sus pertenencias.

Trágico final

El accidente ocurrió la noche del jueves 30 de abril, cerca de las 10:30 p.m. De acuerdo con las primeras investigaciones, la motocicleta en la que viajaban las víctimas impactó frontalmente contra un automóvil que circulaba en sentido contrario. No se descarta una posible invasión de carril, exceso de velocidad o falta de visibilidad, debido a la escasa iluminación en la zona.

Producto del fuerte impacto, ambos jóvenes salieron despedidos varios metros, quedando tendidos a un costado de la vía con graves lesiones. Testigos que transitaban por el lugar auxiliaron a las víctimas y las trasladaron de emergencia al Hospital Las Mercedes de Chiclayo.

Las víctimas fueron identificadas como Brayan Miguel Rojas Julca (21), estudiante de una universidad privada y natural de Cutervo, y Luz Clarita Ramírez Pardo. Según sus familiares, el joven llegó con signos vitales al hospital, pero falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, la joven murió horas más tarde.

Sin embargo, en medio de la tragedia, los deudos denunciaron un hecho aún más indignante: personas desconocidas habrían aprovechado el caos tras el accidente para sustraer celulares, billeteras y hasta los calzados del motociclista. Este presunto robo ocurrió antes de que llegaran las autoridades, lo que ha generado un fuerte reclamo para que también se investigue este delito.

Efectivos de la Policía llegaron posteriormente al lugar para acordonar la zona, realizar el levantamiento de los cuerpos y disponer su traslado a la morgue de Chiclayo para las necropsias de ley. Asimismo, vienen recabando testimonios y evidencias que permitan esclarecer las responsabilidades del accidente.

Vecinos del sector El Combo advirtieron que este tramo de la vía es altamente peligroso debido a la falta de iluminación, señalización deficiente y la imprudencia de algunos conductores. Ante ello, exigieron a las autoridades la instalación urgente de alumbrado público y medidas de control.