En apenas dos meses de iniciadas las clases escolares, se han reportado seis casos de peleas callejeras entre estudiantes de diferentes instituciones educativas de la región Lambayeque.

Esta vez, alumnos de quinto grado de secundaria del colegio Santa Lucía de la ciudad de Ferreñafe protagonizaron una riña violenta en plena vía pública.

Violencia entre menores

Los menores se encontraron a la hora de salida para resolver sus diferencias a golpes, mientras que otros adolescentes seguían de cerca la escena.

Un vecino que se percató de la gresca decidió grabar los hechos. En las imágenes se puede apreciar no solo a jovencitos, sino también a señoritas rodeando a los contrincantes, sin hacer nada para impedir la pelea.

El video se viralizó rápidamente, por lo que padres de familia del referido colegio solicitaron que se tomen medidas contra los implicados.

“Con respecto a los hechos sucedidos en el parque del Algodonal (pelea entre estudiantes) se tienen que tomar medidas urgentes y más control por parte de los padres en cuanto al comportamiento de sus menores hijos. La Fiscalía ya tiene conocimiento al respecto. No podemos dejar caer el nombre de nuestra institución educativa Santa Lucía por situaciones que se pueden controlar”, mencionaron en un grupo de WhatsApp.

En respuesta, varias mamás y papás del plantel opinaron que los escolares implicados requieren un castigo.

“Da impotencia que manchen el nombre de una institución educativa solo porque están con el uniforme, pero hay que ser sensatos, los valores vienen de casa. La culpa no es del colegio, es del menor y los padres de familia que no disciplinan y controlan a los hijos”, manifestaron.

Cabe indicar que semanas atrás, se reportó hechos similares entre estudiantes mujeres del colegio Juan Manuel Inturregui y alumnos del centro educativo San Martín, en el distrito de Lambayeque.