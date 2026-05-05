Con el objetivo de no dejar a ningún liberteño desprotegido, la Gerencia Regional de Salud (GERESA), anunció la extensión de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) 2026 hasta el próximo domingo 10 de mayo, bajo el lema: ¡Vacunación para todos!

Esta medida, alineada a las disposiciones del Ministerio de Salud (MINSA) mediante la RM N°362-2026/MINSA, busca intensificar la protección de la población frente a enfermedades inmunoprevenibles y garantizar que los grupos más vulnerables completen su esquema nacional de vacunación.

Resultados

Durante la fase inicial (del 25 de abril al 3 de mayo), el despliegue regional logró resultados significativos, aplicando 49,580 dosis, de las cuales se inocularon a 35,541 ciudadanos a nivel regional siendo las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) e Influenza las de mayor demanda.

Gerardo Florián Gómez, gerente regional de Salud de La Libertad, expresó su reconocimiento al personal asistencial que recorre la región. “Nuestro agradecimiento profundo a las 556 brigadas que diariamente han desafiado la geografía de nuestra región para llevar salud. Quiero resaltar de manera especial a la provincia de Julcán, que ha logrado cumplir al 100% la meta asignada por tipo de vacuna. Este es el compromiso que necesitamos para declarar a La Libertad un territorio protegido”, enfatizó Florián Gómez.

La ampliación de la campaña no solo mantendrá los puntos fijos en todos los establecimientos de salud, sino que reforzará el trabajo de campo. El gerente regional señaló que se ha programado un despliegue táctico para los próximos días.

“No bajaremos la guardia. En esta extensión, nuestras brigadas realizarán un seguimiento dirigido casa por casa, intervendrán en instituciones educativas y llegarán a las zonas de más difícil acceso. Contamos con 18 tipos de vacunas gratuitas que protegen contra 28 enfermedades como la polio, sarampión, neumonía y cáncer de cuello uterino. Una vacuna a tiempo evita secuelas graves y salva vidas”, puntualizó el titular de la GERESA.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad