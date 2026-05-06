A la baja. La ejecución presupuestal de municipios de la región durante el presente año, muestra que solo dos gobiernos disponen de más de S/ 40 millones para realizar proyectos.

Se trata de las comunas de Lambayeque (S/43 millones 928 mil 038) y Olmos (S/41 millones 063 mil 997); sin embargo, hasta el momento, ambas no superan ni siquiera el 15% de avance. Lambayeque llega al 13.4% y Olmos está en solo el 3.0%.

Impactos

Al parecer, el retraso en el uso del dinero durante el periodo 2024-2025 ha impactado en las 38 municipalidades, que ahora cuentan con montos menores para ejecutar obras en comparación a dos años atrás.

Además, el Portal Transparencia Económica muestra que, al día de hoy, 23 municipios aún no superan el 30% de avance para el uso del dinero en el desarrollo de proyectos que requieren los ciudadanos.

No se trata de un tema menor, porque evidencia cómo terminarán las actuales gestiones.

Como ejemplo está Chiclayo, que hoy dispone de S/ 38 millones 346 mil 133 y un avance del 25.0%; José Leonardo Ortiz con 37 millones y 30.4%; La Victoria S/30 millones y llega al 38.6%; Pimentel cuenta con 14 millones y su avance está en 5.2%.

En tanto, Ferreñafe tiene un presupuesto de S/ 17 millones para financiar obras y su avance es del 28.8%; Íllimo consiguió S/20 millones y está al 5.9%; Mórrope, que dispone de S/25 millones, llega al 4.7%.

Un punto preocupante es lo que registran algunas entidades locales. Tumán solo consiguió S/4 millones para obras y su avance es de solo 4.1%; Pomalca tiene S/1 millón 294 mil 746, pero solo ha usado el 2.3%; Chochope tiene en sus arcas S/691 mil 020 y se ha quedado en el 0.0%.

En el 2025 los presupuestos de los municipios de Lambayeque sumaron S/584 millones, hoy ese consolidado es de S/435 millones 116 mil.

Región

El Gobierno Regional de Lambayeque tiene asignados S/882 millones 649 262 mil para financiar distintos proyectos. En cuanto al avance, la entidad ha conseguido el 20.4%.

Ese índice lo pone por debajo de gobiernos regionales como Amazonas (47.5%), Cajamarca (30.8%), Piura (29.0%) y San Martín (24.5%).

Las ejecutoras que han impulsado el gasto en obras son la Gerencia Regional de Transportes (98.6%). Una instancia que busca revertir su bajo nivel en el uso de los recursos, entre 2023-2025.

Le sigue la Gerencia Regional de Salud (66.4%) y el Hospital Regional de Lambayeque (29.8%). Lo contrario se observa en la sede central (22.1%), el Proyecto Especial Olmos Tinajones (13.7%), la Gerencia de Agricultura (12.4%), Hospital Belén (3.1%) y Las Mercedes (6.6%)

Ejecutivo deberá poner atención

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, solicitó al presidente José Balcázar Zelada priorizar, desde el Ejecutivo, el avance de obras en Chiclayo y José Leonardo Ortiz, debido a que son los gobiernos locales con alto nivel de desfinanciamiento para este año.

Enfatizó que se necesitan recursos para garantizar los proyectos de agua potable, alcantarillado y pavimentación