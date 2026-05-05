La Fuerza Aérea del Perú confirmó este martes que una de sus aeronaves realizó un aterrizaje de emergencia este martes 5 de mayo en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, luego de presentar una falla que aún se encuentra en investigación. El incidente ocurrió mientras dos aeronaves modelo GameBird pertenecientes al Grupo Aéreo N.° 6 realizaban un vuelo de entrenamiento rutinario.

A través de un comunicado oficial, la institución precisó que el hecho se registró alrededor de las 10:30 de la mañana. Según detalló, una de las unidades reportó inconvenientes técnicos cuando se encontraba en pleno vuelo.





Piloto realizó aterrizaje forzoso

La institución informó que el piloto de la aeronave, el capitán FAP Renzo Maticorena Gómez, activó los procedimientos establecidos para responder ante una emergencia aérea. Gracias a esa maniobra, logró aterrizar la unidad en un caserío de Chacupe Bajo.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave descendió en una zona ubicada a aproximadamente cuatro kilómetros del aeropuerto de Chiclayo. La FAP indicó que el aterrizaje se realizó sin afectar a terceros.

“Logró ejecutar los procedimientos establecidos para resolver la emergencia en vuelo y debido a su experiencia, pudo realizar un aterrizaje forzoso resultando ileso, sin causar daños personales o materiales a terceros”, señaló la entidad.

No se reportaron heridos

Tras el incidente, personal del Grupo Aéreo N.° 6 llegó al lugar para brindar apoyo y asegurar la zona. Asimismo, se realizaron acciones para verificar el estado de la aeronave y atender cualquier eventualidad.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector por la presencia de la unidad aérea en el área agrícola. Sin embargo, no se reportaron personas heridas ni daños materiales.

La Fuerza Aérea informó que activó de inmediato a la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes. Este equipo tendrá la tarea de determinar qué originó la falla reportada durante el vuelo de entrenamiento.

La institución señaló que se desarrollarán diligencias técnicas para esclarecer lo ocurrido. Además, reiteró su compromiso con la seguridad y agradeció la preocupación expresada por la ciudadanía tras el incidente.