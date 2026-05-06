La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó una cuestión previa para convocar a representantes de Proinversión y del Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de discutir el futuro de Petroperú.

La medida busca analizar un predictamen relacionado con la reorganización patrimonial de la empresa estatal.

La propuesta legislativa plantea derogar el decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo y evitar que Petroperú forme parte de procesos de promoción de inversión privada administrados por Proinversión.

Según el grupo de trabajo, el objetivo es preservar el carácter estatal de la compañía y reforzar la soberanía energética.

El presidente de la comisión, Víctor Cutipa, señaló que se optó por citar de manera presencial a las entidades involucradas debido a que no respondieron solicitudes previas de información por escrito.

Durante una entrevista con Canal N, Cutipa también se refirió al debate sobre la seguridad jurídica en el sector extractivo y precisó que cualquier decisión sobre concesiones mineras deberá ser evaluada por el pleno del Congreso.

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