El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) ha confirmado que no se ha detectado presencia de ántrax (carbunco) en la región Ica, luego de las alertas que provocaron gran preocupación entre la población. El director ejecutivo de SENASA Ica, Ing. Christian Harry Quiroz Zevallos, aclaró que los resultados de las pruebas realizadas a una trabajadora del camal municipal, que fueron inicialmente señalados como un posible caso de ántrax, han salido negativos.

Vacunación de animales

En declaraciones, Quiroz Zevallos aseguró que “tras los análisis realizados, los resultados a la muestra relacionada con el caso investigado fueron negativos para ántrax, lo que tranquiliza a la población y confirma que no existe riesgo sanitario en la región”. Esta declaración busca poner fin a los temores que circulaban en redes sociales.

A pesar de la tranquilidad sobre la ausencia de la enfermedad, Senasa recomendó suspender temporalmente las actividades del camal municipal de Ica, mientras se corrigen algunas deficiencias en sus condiciones sanitarias. En particular, se exigió que mejoren la limpieza del establecimiento, se garantice el uso adecuado de equipos de protección por parte del personal y se asegure el suministro adecuado de agua en el lugar. El plazo para implementar estos cambios es de 20 días.

“El cierre temporal del camal municipal fue la medida correcta, ya que debemos garantizar que las condiciones de higiene y seguridad estén a la altura de los estándares sanitarios”, señaló Quiroz Zevallos. A su vez, destacó que “todo el ganado que ingresa a los mataderos debe cumplir con estrictos requisitos sanitarios, incluyendo la vacunación contra el ántrax, y pasa por una inspección veterinaria antes y después del sacrificio para asegurar su inocuidad”.

El ántrax, también conocido como carbunco, es una enfermedad zoonótica, es decir, puede transmitirse de los animales a los humanos. Sin embargo, Senasa garantizó que en la región no existe ningún caso confirmado en animales.

Según el Ing. Quiroz, “la vigilancia sobre la salud animal en Ica es constante. Cada año, realizamos campañas de vacunación para prevenir enfermedades como el ántrax. Este año, ya hemos vacunado más de 3,600 animales, y en 2025 se vacunaron más de 59,000, superando la meta de 57,600 animales”, puntualizó el director.

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