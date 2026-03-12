La Red Asistencial Ica del Seguro Social de Salud (EsSalud) informó a la opinión pública los resultados del proceso de descarte epidemiológico realizado a la paciente con presunto caso de carbunco (ántrax) en la provincia de Ica.

Resultado negativo

Las pruebas de PCR en muestras de hisopado y sangre, procesadas por el Laboratorio de Zoonosis Bacteriana del Instituto Nacional de Salud (INS), resultaron negativas para la bacteria que causa el carbunco (ántrax).

“Gracias a la intervención oportuna y al tratamiento antibiótico adecuado, la paciente presenta una evolución favorable, lo que demuestra la eficacia de los protocolos de atención de nuestra Red. Este proceso confirma que los sistemas de vigilancia epidemiológica de EsSalud Ica funcionan con rigurosidad para proteger a la población ante cualquier alerta sanitaria”, señaló EsSalud.

“La Red Asistencial Ica agradece a la ciudadanía por mantener la serenidad y confiar en la labor profesional de nuestro personal asistencial”, finaliza el comunicado.

