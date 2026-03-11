La Red Asistencial Ica del Seguro Social de Salud (EsSalud) informó sobre las acciones preventivas adoptadas ante el presunto caso de carbunco (ántrax) reportado en la ciudad de Ica.

Atención de paciente

En un comunicado señalaron que, el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez ha procedido al aislamiento de la paciente y viene brindándole el tratamiento médico correspondiente, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Asimismo, indicaron que se tomaron las muestras correspondientes, las cuales fueron remitidas al Instituto Nacional de Salud (INS) para los estudios de laboratorio y la evaluación del caso que permitan descartar o confirmar la presencia de la bacteria que causa el ántrax. Los resultados se conocerán este miércoles 11 de marzo.

“Exhortamos a la población a mantener la tranquilidad y a informarse únicamente a través de los canales oficiales. EsSalud se encuentra monitoreando la situación de manera permanente y rigurosa, con el fin de brindar información oportuna y verificada a la ciudadanía. EsSalud Ica reafirma su compromiso de adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de la población y garantizar una atención oportuna y de calidad”, finaliza el comunicado.

