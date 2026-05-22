Familiares de dos trabajadores desaparecidos en la mina Arcata, ubicada en la provincia de Condesuyos, región Arequipa, claman ayuda urgente ante la falta de avances en las labores de búsqueda, que ya se extendieron por cinco días sin resultados concretos.

LEA TAMBIÉN: Dos trabajadores de la minera Arcata sepultados tras caída de vehículo a forado en Arequipa

El accidente ocurrió el lunes 18 de mayo, alrededor de las 8:00 a.m., cuando el volquete en el que se trasladaban dos trabajadores de la empresa Ecovin cayó a un forado de aproximadamente 400 metros de profundidad al interior de la unidad minera.

Los desaparecidos fueron identificados como Jimmy Samayani Mamani, de 32 años, y Jesús Salinas Poma, de 48 años.

ANGUSTIA E INCERTIDUMBRE

Desde entonces, sus familiares viven horas de profunda angustia e incertidumbre. Denuncian que las labores de rescate son mínimas y que no cuentan con el respaldo suficiente de las autoridades ni de las entidades competentes para agilizar la búsqueda.

Cada día que pasa aumenta el dolor y la preocupación de las familias, quienes continúan esperando respuestas y con la esperanza de que las acciones de búsqueda continúen. Así también, pidieron a la empresa minera que no olvide el caso.

Asimismo, hicieron un llamado a toda la población para ayudar a difundir la actual situación que vienen atravesando.