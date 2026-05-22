Aymé Maraví logra bicampeonato panamericano juvenil de ajedrez en El Salvador.
Aymé Maraví logra bicampeonato panamericano juvenil de ajedrez en El Salvador.

La ajedrecista peruana Aymé Maraví Cerón, de 17 años, se consagró campeona de la categoría Sub-17 femenina en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez 2026, realizado en Sonsonate, El Salvador. Con este triunfo, la deportista nacional consiguió su segundo título continental consecutivo y volvió a dejar en alto el nombre del Perú en el ámbito internacional.

El torneo se desarrolló del 11 al 18 de mayo en el Hotel Royal Decameron Salinitas y reunió a cerca de 400 ajedrecistas de 25 países de América.

Durante la competencia, Maraví mostró gran nivel técnico y concentración para superar a representantes de México y Canadá y quedarse con la medalla de oro en la categoría juvenil femenina.

Natural de Santa Anita y estudiante del colegio Saco Oliveros, Aymé continúa consolidando una prometedora carrera deportiva. En 2025 obtuvo el título de Maestra FIDE Femenina y ya suma importantes logros internacionales, entre ellos una medalla de oro en el Mundial Escolar de Ajedrez 2024 y destacadas participaciones en torneos juveniles realizados en Uruguay y Lima.

La bicampeona expresó su emoción por representar al Perú y agradeció el respaldo de su familia y de su institución educativa. “Estoy muy feliz de haber conseguido mi segunda medalla de oro panamericana junto a mis compañeros”, señaló tras alcanzar el nuevo título continental.

La delegación peruana también destacó en otras categorías del campeonato. Juan Eduardo Ramos Barriga obtuvo el oro en Sub-09 absoluto y Javier Kazuo Takahashi Guevara hizo lo propio en Sub-13 absoluto. Además, el equipo nacional consiguió varias medallas en las modalidades rápida y blitz, reafirmando el crecimiento y liderazgo del ajedrez peruano en las categorías formativas.

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