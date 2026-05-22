La ajedrecista peruana Aymé Maraví Cerón, de 17 años, se consagró campeona de la categoría Sub-17 femenina en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez 2026, realizado en Sonsonate, El Salvador. Con este triunfo, la deportista nacional consiguió su segundo título continental consecutivo y volvió a dejar en alto el nombre del Perú en el ámbito internacional.

El torneo se desarrolló del 11 al 18 de mayo en el Hotel Royal Decameron Salinitas y reunió a cerca de 400 ajedrecistas de 25 países de América.

Durante la competencia, Maraví mostró gran nivel técnico y concentración para superar a representantes de México y Canadá y quedarse con la medalla de oro en la categoría juvenil femenina.

Natural de Santa Anita y estudiante del colegio Saco Oliveros, Aymé continúa consolidando una prometedora carrera deportiva. En 2025 obtuvo el título de Maestra FIDE Femenina y ya suma importantes logros internacionales, entre ellos una medalla de oro en el Mundial Escolar de Ajedrez 2024 y destacadas participaciones en torneos juveniles realizados en Uruguay y Lima.

La bicampeona expresó su emoción por representar al Perú y agradeció el respaldo de su familia y de su institución educativa. “Estoy muy feliz de haber conseguido mi segunda medalla de oro panamericana junto a mis compañeros”, señaló tras alcanzar el nuevo título continental.

La delegación peruana también destacó en otras categorías del campeonato. Juan Eduardo Ramos Barriga obtuvo el oro en Sub-09 absoluto y Javier Kazuo Takahashi Guevara hizo lo propio en Sub-13 absoluto. Además, el equipo nacional consiguió varias medallas en las modalidades rápida y blitz, reafirmando el crecimiento y liderazgo del ajedrez peruano en las categorías formativas.