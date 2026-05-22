El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que intensificará su campaña electoral en Lima Metropolitana como parte de su estrategia para la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

El postulante señaló que busca ampliar su respaldo ciudadano y consolidar una mayoría política que permita impulsar reformas estructurales en el país.

Roberto Sánchez aseguró que su pase a la segunda vuelta responde al apoyo obtenido en las regiones del interior del país, especialmente de comunidades rurales, pueblos originarios y sectores populares. En ese sentido, afirmó que el respaldo del llamado “Perú profundo” fue determinante para avanzar en el proceso electoral.

El líder de Juntos por el Perú indicó que la nueva etapa de campaña tendrá una mayor presencia en distritos populares, zonas periféricas y sectores de la denominada “Lima provinciana”. Según explicó, estos espacios concentran las principales demandas sociales relacionadas con la pobreza, la desigualdad y la precarización laboral.

Asimismo, sostuvo que Lima será clave para construir una mayoría democrática y popular mediante el diálogo y el consenso político. “Lima también debe ser protagonista del cambio nacional”, expresó el candidato durante sus actividades proselitistas.

Como parte de su agenda electoral, Roberto Sánchez continuó este viernes sus actividades de campaña en la región Ica, donde tenía previsto participar en un mitin en el sector conocido como Barrio Chino.