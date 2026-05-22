La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo publicó este viernes 22 de mayo el cartel de candidatos y la relación de 100 locales de votación ubicados en los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Simbal, Poroto y la provincia de Julcán, que serán utilizados durante la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio.
La publicación se realizó en el exterior de la sede principal de la ODPE Trujillo, ubicada en la cuadra cinco de la calle Mariano Melgar, en la urbanización Santo Dominguito. Asimismo, se efectuó en el frontis de las oficinas distritales, así como en lugares públicos, entre ellos centros de salud, comisarías, colegios, mercados y otros espacios concurridos de la circunscripción electoral.
El acto estuvo a cargo del jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, y contó con la presencia de representantes del Jurado Electoral Especial de Trujillo.
De acuerdo con los artículos 169 y 209 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859), el organismo electoral debe difundir el cartel de candidatos en lugares públicos desde quince días naturales antes de la fecha del proceso electoral.
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