El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suspendió a nivel nacional la emisión de licencias de conducir electrónicas, situación que, sin embargo, no afectaría la atención en la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa, donde los trámites presenciales continúan con normalidad.

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Así lo informó el gerente regional de Transportes, José Aquice Cárdenas, quien explicó que la suspensión se origina en una disposición de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que ordenó la transferencia de funciones del MTC a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Por ello, desde el 22 de abril, es la MML la que aplica los exámenes de manejo, autoriza los centros médicos para el examen psicosomático y emite las licencias físicas en la capital, dejando al MTC sin competencia en ese ámbito.

“Solo en Lima se ha realizado la transferencia de funciones del MTC a la MML; en las demás municipalidades provinciales todavía no se ha implementado y aún no hay disposición o normativa. En Arequipa nadie puede tramitar la licencia electrónica; está cerrado el sistema. Pero se están entregando las licencias físicas”, sostuvo.

AREQUIPA

El funcionario precisó que la suspensión no genera mayor impacto en la región, dado que las licencias electrónicas representaban apenas el 15% del total de trámites atendidos. La gerencia procesa en promedio entre 200 y 250 licencias diarias entre nuevas emisiones y revalidaciones, y cuenta con insumos adquiridos para cubrir la demanda durante todo el año.

Afirmó que mientras no haya alguna disposición o normativa de la PCM, las regiones como Arequipa continuarán operando bajo el esquema tradicional de emisión de licencias físicas.

Cabe mencionar que el funcionario participó este viernes en un evento en la TECSUP, donde se abordaron temas como la importancia de las ciudades inteligentes en las telecomunicaciones, el papel de los centros de datos, entre otros.