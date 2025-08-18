El fiscal Germán Juárez Atoche indicó que el juicio contra el expresidente Martín Vizcarra podría concluir en un plazo de tres a cuatro meses.

En una entrevista con Panorama, Juárez Atoche explicó que el Ministerio Público está solicitando una pena de 15 años de prisión efectiva para el exmandatario: seis años por el caso Lomas de Ilo y nueve años por el Hospital de Moquegua.

Asimismo, el fiscal señaló que el proceso se encuentra actualmente en la fase de lectura de piezas procesales y que, con dos sesiones semanales programadas, se espera acelerar el avance del juicio.

En ese sentido, afirmó que Vizcarra busca politizar un caso en el que existen pruebas suficientes de coimas y sobornos. “Son hechos punibles que están acreditados”, expresó.

En relación con la prisión preventiva dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, Juárez Atoche dijo que se estableció un plazo de cinco meses al considerar que el exmandatario no contaba con arraigo domiciliario ni laboral. Precisó que los contratos presentados para justificar su empleo carecen de sustento, ya que están vinculados a una empresa de su esposa e incluso corresponden a obras ya ejecutadas.

Posteriormente, el fiscal Juárez Atoche recordó que sentencias de colaboración eficaz también involucran a Vizcarra en actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua. Por ese motivo, reiteró su confianza en que el Poder Judicial agilice las audiencias y dicte una sentencia firme en el plazo estimado. “Estamos convencidos de que habrá sentencia condenatoria”, afirmó.