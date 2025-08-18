El congresista Roberto Sánchez presentó un proyecto de ley que propone derogar la Ley N.° 32419, norma que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, la derogatoria busca evitar la impunidad frente a hechos que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

El documento sostiene que la norma vigente contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y afecta directamente a las víctimas.

“En realidad, se busca dejar impune, dejar sin castigo, a quienes quebrantaron la ley y cometieron graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país durante el periodo mencionado”, se indica en el texto.

El proyecto subraya que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías para casos de violaciones graves a los derechos humanos, citando como sustento diversos precedentes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En esa línea, la propuesta plantea que todos los delitos cometidos en ese contexto sean debidamente investigados y sancionados por las instancias judiciales correspondientes.

La iniciativa legislativa, además, enfatiza que la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas constituye una obligación ineludible del Estado, que debe garantizar el respeto a los derechos humanos sin excepciones.

El documento también advierte que mantener vigente la Ley N.° 32419 implicaría desconocer estándares internacionales y debilitar la confianza en el sistema democrático y en las instituciones de justicia.