El vocero de la agrupación Dignidad Universitaria, Lucio Arana, confía en que el Juzgado de Castilla, con todos los elementos presentados, resuelva a favor la acción de amparo y, por ende, se respete la voluntad de los docentes y universitarios que eligieron a José Ordinola Boyer como rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP).

“Estamos simplemente pidiendo que se respeten los resultados mediante la acción de amparo porque es una violación al derecho de sufragio y de elegir y ser elegido. La acción de amparo es una garantía constitucional“, afirmó Arana.

Subrayó que existen todas las pruebas suficientes para que el Juzgado de Castilla falle a su favor.

“Considerando todas las evidencias y la forma cómo ha sido redactado, entre comillas, toda esa resolución nula porque no se ha respetado los principios fundamentales de la motivación, no hay ningún medio que pueda sustentar la nulidad porque el reglamento de las elecciones es muy preciso en cuáles son las causales para declarar la nulidad y en este caso no se dan las violaciones de ningún derecho ni requisitos para declarar la nulidad”, subrayó Arana.

El vocero reiteró que la jueza deberá declarar fundado, ante los hechos evidentes sucedidos.

“Hay los informes de Defensoría y del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Ministerio Público, que concluyen que no hay ninguna causal para declarar la nulidad porque todo se ha desarrollado dentro de los parámetros de un proceso normal”, enfatizó Arana.

Recordemos que, según el acta N° 26 de la “Nulidad total del proceso”, indica que el 12 de julio de 2025 a las 20:54 horas, en el local del Comité Electoral Universitario de la UNP (ceunp), se reunieron cinco miembros, encabezada por el presidente, Vicente Paredes Muro, y con el quórum iniciaron la sesión , en la que se trataron 6 puntos. La sesión concluyó un minuto después, es decir 20:55, según el acta.