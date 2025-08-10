El Juzgado Civil de Castilla admitió a trámite la demanda de acción de amparo presentada por el excandidato al rectorado de la Universidad Nacional de Piura, José Luis Ordinola Boyer, del movimiento Dignidad Universitaria, contra el Comité Electoral Universitario, que anuló de manera fraudulenta las elecciones cuando supo que Ordinola había ganado.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

José Ordinola derrotó al oficialismo tras 25 largos años en la Universidad Nacional de Piura

La jueza Tania Castillo Domínguez admitió la acción de amparo, según consta en el expediente 00175-2025-0-2011-JR-CI-01 emitida el viernes 8 de agosto del presente año.

Según el documento, se corrió traslado de la demanda al Comité Electoral, presidido por el docente Vicente Paredes Muro, para que en el plazo de 10 días hábiles cumpla con contestar la demanda interpuesta en su contra y presente los medios probatorios pertinentes.

La jueza hizo hincapié que Vicente Paredes deberá incluir el acta de sesión en la cual se sustenta la resolución que determina la anulación de las elecciones universitarias desarrolladas en el mes de julio, en su segunda vuelta electoral, en la que el doctor José Ordinola Boyer ganó las elecciones, gracias a los votos de los estudiantes y docentes.

Tanto el demandante como el demandado deberán estar presentes en la audiencia única, que fue programada para el día 16 de setiembre de 2025, a las 10 de la mañana, de manera virtual a través del aplicativo MEET, “bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia, de resolverse conforme su estado”, precisa el documento.

Por su parte, el doctor Flabio Gutiérrez precisó que confía en la justicia y será el mismo presidente del Comité Electoral que presente la resolución que anuló el proceso electoral, ya que nadie tiene esa acta original.

Cabe indicar que la acción de amparo fue presentada a finales del mes de julio del presente año.