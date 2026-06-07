José Terrones Arteaga, jefe del Reniec en La Libertad, pidió a la población acercarse a recoger su DNI.
José Terrones Arteaga, jefe del Reniec en La Libertad, pidió a la población acercarse a recoger su DNI.

José Terrones Arteaga, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en la región La Libertad, señaló que entregaron 3,300 Documento Nacional de Identidad (DNI).

“El día de ayer (sábado) hemos atendido desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. A nivel de la región hemos entregado 3,300 DNI”, apuntó.

José Terrones Arteaga, jefe de Reniec en La Libertad

Asimismo, informó que la atención en las sedes del Reniec será hasta las 4 de la tarde para poder recogerlo y trasladarse hasta su centro de sufragio.

“El día de hoy estanos atendiendo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde en todas nuestras oficinas a nivel de la región La Libertad y Cajamarca. De esta manera, estamos cumpliendo, dándoles todas las facilidades a los ciudadanos y ciudadanas de la región para que puedan recoger su DNI en las oficinas que ellos mismos han señalado”, refirió.

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