José Terrones Arteaga, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en la región La Libertad, señaló que entregaron 3,300 Documento Nacional de Identidad (DNI).

“El día de ayer (sábado) hemos atendido desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. A nivel de la región hemos entregado 3,300 DNI”, apuntó.

Asimismo, informó que la atención en las sedes del Reniec será hasta las 4 de la tarde para poder recogerlo y trasladarse hasta su centro de sufragio.

“El día de hoy estanos atendiendo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde en todas nuestras oficinas a nivel de la región La Libertad y Cajamarca. De esta manera, estamos cumpliendo, dándoles todas las facilidades a los ciudadanos y ciudadanas de la región para que puedan recoger su DNI en las oficinas que ellos mismos han señalado”, refirió.

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