Hoy no es un día cualquiera, hoy los peruanos regresan a las urnas para elegir al presidente de la República. Esta segunda vuelta electoral enfrenta a los candidatos Keiko Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú.

En la región La Libertad los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han cuidado el mínimo detalle para que esta actividad democrática se desarrolle sin contratiempos.

En este departamento se han habilitado 496 instituciones educativas como locales de votación, en los que se instalarán 5,302 mesas de sufragio.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha precisado que en La Libertad hay 1,552,691 electores hábiles. Todos ellos tendrán que cumplir con su deber democrático para poder elegir al nuevo presidente de la República.

MATERIAL LISTO

Yuri Ponte Córdova, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo, informó que el despliegue del traslado del material electoral se ha realizado sin inconvenientes en su ámbito de operaciones.

Los primeros envíos se dirigieron a la provincia de Julcán y ayer se concluyó con el despliegue del material electoral a los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Simbal, Poroto y los centros poblados de Víctor Raúl Haya de la Torres y Shirán.

En la región La Libertad funcionan seis Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), cada una con una determinada jurisdicción y número de votantes. Todas desplegaron su maquinaria para llevar hasta el más alejado local de votación el material electoral.

AL DETALLE

La ODPE Trujillo es la que mayor número de votantes tiene. Abarca las circunscripciones electorales de los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Simbal y Poroto, así como toda la provincia de Julcán. En esta jurisdicción se han habilitado 100 locales de votación, en los que se instalarán 1,446 mesas de sufragio, para 428,696 electores.

La ODPE La Esperanza tiene bajo su responsabilidad 145 locales de votación, 1,376 mesas de sufragio y 405,342 electores.

En Pacasmayo hay 98 locales de votación, 959 mesas de sufragio y 279,589 electores; mientras que la oficina de la provincia de Sánchez Carrión tiene bajo su supervisión 77 centros de votación, 631 mesas de sufragio y 179,549 ciudadanos.

En tanto, en la ODPE Pataz tienen la responsabilidad de que todo salga bien en 33 locales de votación, donde se instalarán 223 mesas de sufragio, para que 62,037 emitan su voto.

Es importante tener en cuenta que los ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 deberán volver a cumplir esta función durante la segunda vuelta presidencial.

En la región La Libertad se han elegido a 47,718 ciudadanos como miembros de mesa. Por disposición de ONPE ellos deben presentarse a las 6 a.m., para instalar las mesas de sufragio.

Dinka Huaccha Vidaurre, gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la ONPE en Trujillo, confirmó que el horario de votación será de 7 a.m., hasta las 5 p.m.

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