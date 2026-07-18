Clímaco Basombrío Pendavis, conocido como el “Loco del Martillo”, fue captado en libertad 25 años después del crimen que conmocionó al país en 2001.

Las imágenes, difundidas en un adelanto del programa “Día D”, muestran al exconvicto con una apariencia distinta a la que tenía cuando fue condenado por el asesinato de la adolescente Alexandra Brenes y el ataque a otras tres personas en Santiago de Surco.

Durante el reportaje, Basombrío reaccionó con evidente incomodidad al ser abordado por las cámaras de televisión y cuestionó la forma en que era grabado. El dominical anunció que la entrevista completa será emitida este 19 de julio.

El caso ocurrió el 7 de julio de 2001, cuando Basombrío, entonces de 19 años, ingresó a una vivienda en la urbanización Chacarilla y atacó con un martillo a varias personas. La adolescente Alexandra Brenes, de 16 años, murió a consecuencia de las lesiones, mientras que la trabajadora del hogar Ida Merino resultó gravemente herida. También fueron agredidos Sebastián Brenes y Carlos Lescano, quienes lograron reducir al agresor.

En el reportaje también aparece Ida Merino, una de las sobrevivientes del ataque, quien volvió a exigir que se cumpla con el pago de la reparación civil ordenada por la justicia. “Que me hagan justicia y me den el pago. No quieren”, manifestó, al asegurar que hasta la fecha no ha recibido la indemnización correspondiente.

Por este crimen, Clímaco Basombrío fue condenado en 2003 a 20 años de prisión.