La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo este viernes 17 de julio una reunión técnica con representantes del Banco Mundial para definir una agenda de trabajo orientada a los próximos cinco años de gobierno , con énfasis en la prevención del fenómeno El Niño, el desarrollo de infraestructura y la ejecución de políticas públicas con metas medibles.

Tras el encuentro, Fujimori señaló que se establecieron lineamientos para impulsar acciones de prevención frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño, así como objetivos específicos para cada ministerio.

“Hemos planteado una agenda de trabajo de cara a los próximos cinco años, con políticas públicas que sean medibles y con metas específicas para cada ministerio”, afirmó.

La mandataria electa informó que en la reunión participó la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, con quien también abordó mecanismos de financiamiento para proyectos prioritarios, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ese sentido, destacó que existe un crédito preaprobado destinado a respaldar las labores de prevención ante la eventual llegada del fenómeno El Niño. Asimismo, indicó que durante la reunión se discutieron proyectos de infraestructura, especialmente vinculados al acceso al agua potable y el fortalecimiento de los servicios básicos.

Fujimori precisó que en la cita también participaron el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, y el jefe del equipo de transferencia, Marco Vinelli, quienes vienen articulando las acciones con el gobierno saliente.

Añadió que el objetivo es coordinar el trabajo entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales para poner en marcha, desde el 28 de julio, las obras y proyectos priorizados.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, se reúne con representantes del Banco Mundial pic.twitter.com/62VeIeM4LA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 18, 2026