El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, participó este domingo 7 de junio en el tradicional desayuno electoral previo a emitir su voto en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La actividad se realizó minutos antes de las 9:00 a. m. en la vivienda de sus padres, ubicada en el pasaje Bustamante, en la provincia de Huaral. Sánchez estuvo acompañado por sus padres, dos de sus tíos, su esposa, su suegra y dos de sus hijas.

Previamente, el aspirante presidencial asistió a una misa antes de continuar con las actividades programadas para la jornada electoral.

“Hoy el Perú tiene una cita con la democracia. Más allá de las diferencias, debemos respetar la voluntad popular y seguir construyendo un país unido, justo y con oportunidades para todos”, declaró.

Según informó su equipo de prensa, tras ejercer su derecho al voto, Sánchez se trasladará al penal de Barbadillo, donde esperará los resultados del flash electoral en los exteriores de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).