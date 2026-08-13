Un operativo contra el tráfico ilícito de drogas permitió decomisar 29.220 kilogramos de marihuana en inmediaciones del centro poblado Yanama, distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, en Ayacucho.

Golpe al narcotráfico

La intervención fue ejecutada el 7 de agosto de 2026 por agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Huamanga, quienes realizaron acciones de interdicción a partir de información obtenida previamente mediante labores de inteligencia.

Durante el operativo, los agentes ubicaron nueve paquetes circulares precintados. Tras realizar las diligencias correspondientes, se determinó que el contenido de los paquetes era cannabis sativa, conocido como marihuana.

En total, las autoridades decomisaron 29 kilos con 220 gramos de marihuana, retirando esta cantidad de droga del circuito ilegal y evitando que fuera distribuida en el mercado ilícito.

De acuerdo con la información proporcionada, la intervención también habría generado una afectación económica estimada en S/34,710 a las organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

La operación se desarrolló en una zona del distrito de Carmen Alto que viene siendo considerada dentro de las acciones de interdicción contra el tráfico de drogas. El material decomisado quedó sujeto a las diligencias y procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

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