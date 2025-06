Este lunes 16 de junio, el congresista Jorge Flores Ancachi anunció que presentó su renuncia “irrevocable” a la bancada de Podemos Perú.

Mediante un documento dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, el congresista solicitó que se le dé el trámite correspondiente a su renuncia.

Días antes, el vocero de la bancada de Podemos Perú, José Luna Gálvez, le había solicitado explicaciones a Flores Ancachi por haber votado a favor del viaje de Dina Boluarte a Francia.

En un oficio dirigido a Jorge Flores Ancachi, José Luna Gálvez lo cuestionó por su “reiterada y manifiesta inconducta”, al no acatar los acuerdos adoptados por la bancada parlamentaria a la que ambos pertenecen.

Asimismo, Luna Gálvez le otorgó un plazo de 48 horas a Flores Ancachi para que presente sus descargos respecto a su postura contraria en las votaciones en bloque de la bancada, los cuales serían evaluados por los demás integrantes del grupo parlamentario.

“Por medio del presente me comunico a usted por su reiterada y manifiesta inconducta, al no respetar los acuerdos del grupo parlamentario al que pertenecemos, tal como lo ha expresado hoy con su voto en torno a la autorización de viaje de la presidenta de la República, en tal sentido, solicito que, en el plazo de 48 horas, me haga llegar sus descargos los cuales serán puestos a consideración de los integrantes de la bancada para los efectos pertinentes”, indicó.

Cabe recordar que Jorge Flores Ancachi fue elegido congresista en las elecciones generales de 2021 como representante de la región Puno por el partido Acción Popular.

El congresista ha sido vinculado al caso ‘Los Niños’, un grupo señalado por la Fiscalía por presuntamente intentar influir en decisiones legislativas y gubernamentales a cambio de beneficios personales durante el gobierno de Pedro Castillo.