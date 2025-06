El exasesor Jaime Villanueva, en su proceso como colaborador eficaz, advirtió que la presidenta Dina Boluarte pidió a la exfiscal Patricia Benavides archivar los casos en su contra caso por genocidio y violaciones a derechos humanos, a cambio de remover a Luis Vera Castillo, jefe de la SUNAT; además de otros pedidos que involucrarían a su hermano Nicanor Boluarte.

Este documento revela también que Boluarte tuvo una serie de encuentros a escondidas a cambio de inmunidad para ella y su hermano. Mientras que Benavides buscaba beneficiar a su esposo, dueño de empresa con deudas ante la SUNAT.

Cuarto Poder accedió a esta nueva investigación del Ministerio Público, que nace a partir de las declaraciones del apodado “filósofo”. El colaborador relató que la mandataria habría solicitado a Benavides estos pedidos, los cuales se derivan en tres hechos presuntamente ilícitos; actos de encubrimiento y patrocinio a favor de Erika Asayag (exasistente de la mandataria) implicada en el caso Aionia; remoción del jefe de la SUNAT a cambio del archivo de investigaciones en contra de la presidente y su hermano Nicanor Boluarte; designación del consejero diplomático del Ministerio Público a cambio del archivo de investigaciones en contra del expremier Alberto Otarola.

El testimonio revela un encuentro que tuvo en el distrito de Miraflores a mediados de 2023, con la presencia de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y Óscar Nieves (exconsejero legal de la mandataria).

En esta reunión, describe que Villanueva llevó una petición de su exjefa Benavides, destitución del superintendente de SUNAT, Luis Vera Castillo, a cambio de archivar las investigaciones por genocidio y violaciones de derechos humanos. Asimismo, Nicanor Boluarte hizo su pedido para “quedar libre de toda investigación”.

Villanueva habría informado los detalles de dicha reunión. Ante ello, la exfiscal de la Nación habría indicado atender las solicitudes de los hermanos Boluarte, a fin de mantener “las buenas relaciones”. Sin embargo, Benavides habría influido en el fiscal Juan Herrera Farje para que archive otra investigación por presunta declaración falsa. Ahora, Boluarte debía intervenir en la destitución en SUNAT.

A su vez, el abogado Nieves planteó 3 escenarios para evitar que Grika fuera implicada por EFFICOP: que no se la investigue, que no se pidan prisiones preventivas o que sea derivada a una fiscalía menos rigurosa. Finalmente, Grika fue investigada por la unidad de Enriquecimiento Ilícito y no por el equipo especial.

Además, Benavides ingresó con sus asesores a la sede de EFFICOP en marzo de 2023, supuestamente para reforzar la directiva: “Que se avoquen a Pedro Castillo”.

OTROS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

Según el informe, el expremier Alberto Otarola también gestionar la designación de Tomás Jara Berrocal como consejero del servicio diplomático destacado al Ministerio Público. A cambio, lo ayudaría en la investigación en su contra por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

La designación se concretó, pero el archivo de su caso nunca llegó.

Antes estas revelaciones, se ha iniciado una investigación fiscal de 36 meses, que incluye a Nicanor Boluarte, ya implicado en el caso “Waykis en la Sombra”.

Al respecto, el abogado de Patricia Benavides , Jorge del Castillo, negó estos testimonios. “Villanueva no tiene ninugn credibilidad. Benavides no es parte ni testigo (...) No tiene ninguna relación con esa persona Erika”, apuntó.