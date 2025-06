El expresidente de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) reapareció públicamente y rompió su prolongado silencio, compartiendo en una entrevista a Cuarto Poder su sentir sobre el impedimento de salida del país por 18 meses que pesa sobre él, el cual fue dictado el 8 de junio.

A sus 86 años, y tras más de siete años de investigaciones por el caso Odebrecht, PPK con esta decisión del Poder Judicial expresó su pena y decepción.

“Extraño mi libertad, yo no estoy libre, yo sufrí con eso, años. Pensé que se abría el cielo y antes de morirme volver a otros sitios, pero no”, expresó a Cuarto Poder.

Kuczynski quien renunció a la presidencia en el 2018, denunció que a pesar de no tener impedimento de salud el país, según una decisión judicial, fue impedido de viajar recientemente para atenderse una revisión médica y reencontrarse con su esposa, a quien no ve desde hace 7 años.

Contó que al llegar al aeropuerto junto a su abogado, le pidieron en un primer momento el dedo para verificar su huellas; sin embargo, a los pocos minutos lo detuvieron y con la presencia de una fiscal y policías no los dejaron pasar, obligándolo retornar a su hogar.

Según su testimonio, el plan era asistir a la clínica en Miami para revisar su corazón, luego Wisconsin para reencontrarse con su esposa a fin de financiar tratamientos médicos y su defensa legal.

“Yo no me fugo, yo tenía derecho a salir y volver. Todas mis cosas están aquí. Hemos obedecido todo, nos hemos quedado como decían las restricciones (...) Hemos vendido una casa, luego otra y al final nos vamos a quedar sin nada”, lamentó.

PPK enfrenta investigaciones por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Si bien, reconoce haber realizado trabajos para la constructora, asegura que estos ocurrieron “hace más de 20 años, mucho antes de ser presidente”.

Asimismo, aseguró que se arrepiente de no haber sido realista al momento de asumir la presidencia. “Me arrepiento de no haber visto desde el primer día que Fuerza Popular me quería sacar. Si hubiera visto, habría hecho de otra manera".

VIVE EN LA SOLEDAD

A 18 meses de cumplir 88 años, vive solo y asegura pasar sus días entre la lectura, algo de ejercicio, y la escritura. Afirmó que antes tocaba constantemente el piano, pero ahora no lo hace por estar deprimido.

En su estudio rodeado de fotos familiares, muestra con orgullo imágenes de sus hijas y nietos, asegurando que todos son sus engreídos.

Con la voz entrecortada, también habló de su esposa, quien resultó afectada tras la decisión del Poder Judicial.

Asimismo, apuntó que estas investigaciones en su contra podrían afectar aún más su estado de salud. “La edad no perdona y si uno tiene golpes psicológicos, lo puede afectar a uno”.

“Yo no le temo a la muerte, pero quiero morir con dignidad, no acorralado como un perro en una esquina”, finalizó.

SITUACIÓN LEGAL

Por otro lado, Julio Midolo, defensa legal del exmandatario, presentó una denuncia constitucional contra el premier Eduardo Arana, acusándolo de haber interferido en el proceso judicial que derivó en la retención del exmandatario en el aeropuerto.

Aseveró que esta nueva orden de impedimento de salida responde a un caso distinto vinculado a aportes de campaña del 2016. “Este caso no tiene nada que ver con Westfield ni con las asesorías financieras. El señor no manejaba la contabilidad de campaña”, señaló su defensor.

El letrado aseguró que los casos se han acumulado para mantener vigentes medidas restrictivas sin fundamentos sólidos.

Así también, el dominical reveló que el fiscal José Domingo Pérez ofreció a PPK convertirse en colaborador eficaz en el caso de Alejandro Toledo. No obstante, el expresidente rechazó la propuesta al no tener datos que aportar. “Deseaba colaborar, pero no tenía información útil”, indicó su defensa.