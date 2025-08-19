El congresista Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) fue electo, por mayoría, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento.

La decisión se tomó con 19 votos a favor y uno en contra. Diana Gonzales Delgado (Avanza País) es la vicepresidenta del grupo, y Arturo Alegría García (Fuerza Popular), fue designado secretario.

En su primera declaración tras la designación, destacó su propuesta de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines de 2026. Adelantó que este tema será considerado.

“Hay que abordarlo, hay que discutir, hay que tratar no solamente en esta comisión, sino que tenemos que ir al campo. Nos iremos a los diferentes lugares del país donde tengan problemas con minería o pequeña minería, pero también con gran minería. Vamos a abordar todo”, manifestó Cutipa.

La sesión de elección fue conducida por el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) bajo la modalidad de lista cerrada y votación nominal. Se acordó que las sesiones se realizarán los martes, a las 2:30 de la tarde.