El congresista Elvis Vergara, de Acción Popular, fue elegido presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso para el periodo 2025-2026. Durante su discurso, señaló que la comisión se enfocará en supervisar el uso de los recursos públicos y garantizar la eficiencia del gasto en todas las instancias del Estado, con especial atención a regiones con mayores carencias como Loreto.

Vergara indicó que la comisión seguirá investigando los hechos denunciados, pero remarcó la importancia de respetar la presunción de inocencia.

El parlamentario enfrenta una investigación fiscal por el caso Los Niños y tiene pendiente una denuncia constitucional en la Fiscalía de la Nación por presuntos actos de corrupción. Esta situación ha generado cuestionamientos desde otras bancadas, que advierten un posible conflicto de interés si la comisión debe evaluar temas relacionados con el Ministerio Público.

El congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, calificó a Vergara como un “peligro público” debido a su situación judicial, mientras que otros legisladores expresaron su preocupación por la independencia de la comisión bajo su liderazgo.