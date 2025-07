La actual vocera de Somos Perú, Ana Zegarra Saboya, ha sido cuestionada tras conocerse que fue sentenciada a un año y cuatro meses de prisión suspendida por omitir un documento en su hoja de vida cuando postuló como regidora de un municipio.

En el dominical de Cuarto Poder, se reveló que la legisladora está obligada a cumplir normas de conducta, debido a esta disposición del juzgado. Como se recuerda, Ana Zegarra asumió el cargo de congresista el 2 de octubre de 2024, tras el fallecimiento del parlamentario Hitler Saavedra Casternoque.

Hoy siendo la voz oficial de Somos Perú, enfrenta una investigación. Sucede que en junio último se confirmó la sentencia en segunda instancia como autora del delito contra la administración pública. El Poder Judicial confirmó que omitió una condena anterior durante su postulación a un cargo municipal en 2018, una acción que fue calificada como delito doloso.

Por esta acusación, la parlamentaria debe acudir a firmar ante un juzgado cada mes, una situación que genera alerta en la población. Además, está prohibida de frecuentar lugares donde vendan bebidas alcohólicas y otros informales.

Cuarto Poder informó también que no sería el primer fallo que se mantiene en el historial de Ana Zegarra. Fue sentenciada en 2014 por falsedad ideológica, en 2015 por falsificación de documentos, y ahora por falsa declaración ante el Estado.

A pesar de esta sentencia judicial, la congresista habría participado en actividades que serían consideradas como campaña política de cara a las elecciones 2026.

De acuerdo a José Tello, exministro de Justicia, esta sentencia la inhabilita legalmente para ser candidata en 2026.

En referencia a este fallo, Ana Zegarra respondió que responderá en su debido momento y aseguró no está haciendo campaña.

PRESUNTOS PAGOS ILÍCITOS

Por otro lado, la empresaria Blanca Ríos reveló que entregó dinero a cuentas vinculadas a Zegarra para ayudarla en campaña política cambio de un favor en un proyecto. En chats mostrados a Cuarto Poder, expone que Ana Zegarra le pidió costear gorras, polos y vasos promocionales.

El caso podría derivar en una nueva investigación penal por financiamiento ilícito o tráfico de influencias, ya que existen transferencias registradas y evidencia en dispositivos móviles.

Bajo el eslogan “Anita Zegarra en tu corazón”, serían los artículos promocionales para la presunta campaña. A pesar de que aún no cuenta con las evidencias completas, aseveró que colaborará con la justicia. “Soy consciente de que posiblemente haya sido un delito, pero lo he hecho en confianza de amigos, que me ayudara de alguna forma... no le temo a nada”, dijo Blanca Ríos.

Al respecto, la congresista Ana Zegarra negó estas denuncias y todo seguirá su proceso.

Por otro lado, Zegarra ha sido cuestionada también por uso indebido de pasajes congresales, pues en febrero último reportó actividades en Lima bajo la modalidad de representación. Sin embargo, simultáneamente, el Congreso le otorgó pasajes a Pucallpa e Iquitos.

Cabe mencionar que en estas zonas se exhibe publicidad con el lema “Loreto merece más, contigo es posible”.