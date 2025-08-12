Ayer, el Congreso dio inicio a la instalación de las comisiones ordinarias 2025-2026 para última legislatura de la era unicameral.

Entre las designaciones de las presidencias de los grupos de trabajo, llamó la atención la elección del congresista Juan Carlos Mori (Acción Popular), quien a pesar de estar investigado por el caso “Los Niños”, será presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

Juan Carlos Mori Celis fue designado presidente de la Comisión de Transportes en medio de aplausos y abrazos. (Foto: Congreso)

EL NIÑO

Mori es uno de los legisladores investigados por la Fiscalía por presuntamente haber integrado el brazo congresal de la organización criminal que lideró el expresidente Pedro Castillo.

Al acciopopulista se le imputa la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros.

La tesis fiscal sostiene que en el caso “Los Niños”, los parlamentarios aceptaron apoyar la gestión de Castillo con sus votos en contra de interpelaciones, censuras y vacancias, a cambio, sus allegados serían nombrados en direcciones y ministerios.

Otro nombramiento cuestionado fue el de María Acuña (APP) como presidenta de la Comisión de Vivienda.

Tal como informó Correo, la apepista fue denunciada por un caso de “mochasueldos”, pero además, tiene dos denuncias por invadir espacios públicos con sus terrenos en Surco y en Chiclayo.

Alejandro Soto (APP), sobre quien pesa una larga lista de cuestionamientos, asumió como presidente de la Comisión de Presupuesto.

Mientras que Magaly Ruíz (APP), denunciada por “mochasueldos”, presidirá la Comisión de Salud.

MÁS NOMBRES

También asumieron las presidencias de comisiones los fujimoristas Arturo Alegría (Constitución), Jeny López (Agraria), Víctor Flores (Economía) y Raúl Huamán (Producción).

Jorge Zeballos (Renovación Popular) liderará la Comisión de Comercio Exteriores, mientras que Alex Paredes (Somos Perú) será presidente de la Comisión de Trabajo.

En la programación se tenía previsto la elección de presidencias otras comisiones como Fiscalización, Mujer, Defensa y otras. Sin embargo, estas no se instalaron.