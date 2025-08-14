Huánuco: denuncian a cooperativa por presunta estafa en diplomados a maestros

Tras la cobarde agresión sufrida por la periodista Jessica Lavado Orizano el pasado 11 de agosto en el Complejo Deportivo de Paucarbamba, mientras cumplía con su labor informativa, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla expresó su total rechazo a este acto que atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

“Quiero expresar mi rotundo rechazo a la agresión sufrida por la comunicadora social y periodista Jessica Lavado Orizano. No es aceptable que, dentro de un espacio público como el Complejo Deportivo de Paucarbamba, se obstaculice la labor periodística y se incurra en agresiones físicas y amenazas contra su integridad”, señaló la parlamentaria.

Asimismo, la congresista remarcó la importancia del periodismo en una sociedad democrática: “El periodismo cumple un rol fundamental en la vigilancia ciudadana. A través de su trabajo profesional, los periodistas contribuyen a visibilizar posibles actos de corrupción o irregularidades por parte de funcionarios y autoridades que, no lo olvidemos, están al servicio del pueblo”.

Finalmente, Medina exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos y garantizar la protección del libre ejercicio del periodismo, en defensa de los derechos fundamentales y del Estado de derecho.

Desde este despacho exigimos el respeto a la labor periodística que no puede ser menoscabada por ninguna persona. Y expresamos nuestra solidaridad con la Srta Jessica Lavado orizano, así mismo, pedimos a las autoridades competentes el accionar pertinente y se sancione ejemplarmente a quienes realizaron tan despreciable hecho.