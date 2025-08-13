Gobernador desfila por el Poder Judicial al estar como reo contumaz

Una denuncia penal interpuesta por Jhoselina Vianay Dionicio Liberato, Julián Espinoza Castro y Leydi Elizabeth Vilca Basilio contra la Cooperativa de Servicios Múltiples Lexuss LTDA ha evidenciado una presunta estafa que afecta a maestros en Huánuco.

La denuncia, basada en el artículo 196 del Código Penal (delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa), alega que la cooperativa se aprovechó de los denunciantes en su centro laboral mientras dictaban clases.

Este caso ha puesto de manifiesto un problema más amplio en la región: múltiples denuncias de maestros que afirman haber sido objeto de descuentos indebidos en sus salarios para financiar diplomados y capacitaciones que nunca se concretaron.

Los maestros afectados señalan que, a pesar de los descuentos aplicados, no recibieron el servicio prometido ni acceso a los cursos ofertados. Esta situación ha generado indignación y ha llevado a la presentación de denuncias formales ante INDECOPI y la Defensoría del Pueblo, buscando una solución y el cese de los descuentos.

La Dirección Regional de Educación ha emitido una alerta a los docentes, instándolos a no dejarse engañar por empresas que ofrecen diplomados con descuentos fraudulentos. “Es fundamental que los maestros verifiquen la legitimidad de las ofertas antes de aceptar cualquier descuento en sus salarios”, señaló un directivo de la Dirección Regional.

Las autoridades competentes continúan investigando estos casos para determinar la responsabilidad de los involucrados y garantizar la protección de los derechos de los maestros afectados.