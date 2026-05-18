Alumbrar a su bebé es el sueño más grande de una madre, pero todo se convirtió en una pesadilla cuando a la gestante de iniciales R. F.R.C. la diagnosticaron equivocadamente con VIH. Esto ocurrió en el centro de salud de Chupaca, donde la paciente se hacía los controles del embarazo. Este hecho fue denunciado a la Defensoría del Pueblo.

apartada. Luego del fallido diagnóstico, como portadora del VIH, fue derivada al hospital El Carmen, donde se le practicó una cesárea e incluso le hicieron la ligadura de trompas. Además de impedirle dar lactancia a su hijo y no poder permanecer junto a su bebé, durante las primeras semanas.

Posteriormente, se realizó de manera privada la prueba confirmatoria de Western Blot cuyo resultado fue negativo. La Defensoría del Pueblo, refiere en su informe, que esta situación generó un grave daño psicológico, físico y moral. agravado por el maltrato recibido por parte del personal de ambas instituciones de salud.

Luego de la queja, mediante oficio N°0205-2026-DP/OD- Junín, del 9 de febrero, la Defensoría del Pueblo solicitó información detallada y documentada a la Red de Salud de Chupaca, respecto a las medidas administrativas dispuestas, respecto al personal de salud involucrado en atención a la queja.

DENUNCIA. La mujer afectada, dijo a la Defensoría, que el diagnóstico errado le ocasionó un grave perjuicio, no solo por parte del personal del centro de salud de Chupaca, sino también del hospital El Carmen, donde además sufrió maltrato. Además, ningún personal de salud realizó el seguimiento correspondiente a su situación psicológica y física.

Además, pese al error, nadie le ha ofrecido las disculpas del caso. Incluso cuando acude al centro de salud de Chupaca para hacer seguimiento a su reclamo, le responden que la Defensoría del Pueblo, ya recibió contestación, perpetuando el trato inadecuado.

Sobre el caso, la Defensoría del Pueblo demandó garantizar que todo resultado positivo inicial sea corroborado con pruebas confirmatorias, antes de comunicarlo a la paciente. Han pedido a la Diresa que se investigue y se determinen las responsabilidades del personal de salud de la IPRESS Chupaca y el hospital El Carmen.

TRAUMA Vive madre luego de lo ocurrido.

A Diresa

Con el oficio N°651-2026, el caso fue remitido a la Directora Regional de Salud de Junín, para que asuman las medidas correctivas.