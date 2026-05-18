José Domingo Pérez era uno de los fiscales mejor pagados del Perú, según reveló Panorama, pero hoy en día se ha convertido en un aliado más de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. También asumió ser parte de la defensa de Pedro Castillo, expresidente preso por su intento fallido de golpe de Estado.

El dominical mostró las boletas de pago del exfiscal durante los años en que estuvo a cargo de una de las investigaciones más mediáticas del país, percibiendo ingresos entre los S/16 mil y más de S/31 mil, entre remuneraciones básicas, bonificaciones, gastos operativos y otros conceptos adicionales.

INGRESOS SUSTANCIALES

En el 2025 , José Domingo Pérez fue uno de los fiscales mejor pagados en Perú, pues cobró en todo el año más de S/200 mil, incluidos bonos, aguinaldos, bonificaciones y más.

De ese total, en enero de 2025, sus ingresos fueron de S/17 695. En octubre de 2025, Pérez recibió diversos conceptos adicionales, entre ellos una bonificación de S/7 254, gastos operativos por S/9 689, compensación por retardo en ascenso (S/500), bono anticorrupción (S/2400), remuneración básica (S/2005) y bono fiscal (S/2700), sumando un total de S/24 549. En diciembre de 2025, el fiscal habría registrado ingresos por un total de S/31 632.

Además, en diciembre de 2022 sus ingresos alcanzaron los S/ 19 301. En este caso, el entonces fiscal seguía cobrando pese a la falta de resultados.

Asimismo, en abril de 2020 , por caso Odebrecht, registró ingresos por un total de S/16 794. En julio del mismo año subió a S/18 799; y en diciembre recibió S/19 099.

ACTUALIDAD

Tras ser separado de la fiscalía, Pérez asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, investigado por el intento de golpe de Estado, y se sumó activamente a las actividades políticas de Juntos por el Perú en el actual proceso electoral.

Hoy trabaja para conseguir la liberación de Castillo e incluso de Betssy Chávez, y monetiza su figura pública a través de su podcast, donde solicita aportes de sus seguidores mediante el canal conocido como “el moradito (Yape)”.