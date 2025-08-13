Ante la querella presentada por una trabajadora del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el gobernador regional Antonio Leonidas Pulgar Lucas, paso un mal momento y tuvo que desfilar por el complejo del Poder Judicial de Pillco Marca, para ponerse a derecho con la justicia debido a que estaba como reo contumaz.

Enterado que presentaba una orden de captura, el gobernador Antonio Pulgar tuvo que presentarse a derecho ante el despacho del juez Hebert Quiroz Laguna del Tercer Juzgado Unipersonal de Huánuco, al ser declarado reo contumaz en merito a un proceso por difamación en agravio de la trabajadora de COER Catering Y. Martel Clemente.

Según la carpeta fiscal de querella por difamación 629-2025-0-1201-JR-PE03 penal suscribe desde agosto del 2024, Catering Martel, le denunció por difamación al gobernador Pulgar, cuando fueron intervenidas las computadas del COER y la culpó de estar involucrada en ciertos delitos.

SE DEFIENDE

“La policía ha intervenido la computadora, por un tema de flagrancia, consecuencia de ello se ha detectado algunas personas que están vinculadas, más allá de eso no tengo nada que ver con el personal, el proceso está en investigación”, dijo el gobernador tras salir del complejo judicial de Pillco Marca.

Asimismo, Pulgar indicó que no asistió a las audiencias judiciales debido a que tiene una recargada agenda. “Fui citado para las 5 de la tarde del 12 de agosto, pero ayer estuve en Tingo María por temas programados he regresado hoy (miércoles 13 de agosto) a la 1 de la madrugada y a las 9:30 de la mañana me presente al Poder Judicial para hacer los trámites que corresponden y la reprogramación de la citación”; dijo.

Esbozando una sonrisa, Pulgar negó estar declarado como reo contumaz. “En muchas audiencias, no me presento, tengo un montón de actividades que realmente. Mi situación legal es normal, no he sido detenido, nadie me ha detenido yo he venido por voluntad propia”, sostuvo.