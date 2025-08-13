La periodista Jessica Lavado Orizano, denunció haber sido agredida por cuatro mujeres cuando al promediar las siete de la mañana del lunes 11 de agosto realizaba una transmisión en vivo a través de la plataforma Facebook, del acondicionamiento del Complejo Deportivo de Paucarbamba para la actividad Viva Huánuco.

Contó, que cuando realizaba la transmisión de la colocación de la cobertura del Grass en el campo de fútbol del complejo, una mujer se le acercó para increparle por su presencia y exigirle que deje de grabar, otras tres mujeres también se le acercaron, le taparon la transmisión y la redujeron para darle de patadas, puñetes e intentar quitarle su celular.

ACTITUD MATONESCA

“Al tumbarme al piso, me patearon y dieron de puñetes en la cintura y espalda querían arrebatarme mi celular, con mis dos manos sostuve mi equipo para no dejar que me lo quieten. Las otras personas que estaban ahí alentaban a las mujeres a que me quiten el celular. Hasta que grite ¡auxilio! Es ahí que una vecina entró y me defendió por ya estaba casi en la puerta del complejo”, denunció Lavado.

Tras comentar que pudo identificar a tres de las cuatro que la atacaron y robaron la suma de 300 soles, entre las agresoras estarían Janett Miriam Inga Moza, Imelda Chiclote Valerio y Laxmy Katherine Albornoz Apac quienes serían trabajadoras por servicios de terceros de la gestión del gobernador Pulgar.

Ante los hechos suscitados Jessica Lavado, ha presentado la denuncia respectiva en la Comisaría de Amarilis, asimismo ha pedido garantías personales en la Subprefectura contra tres personas que están identificadas.